Başkan Ertuğrul Doğan'dan hakemlere sert tepki: 'Soytarılık yapıyorlar'

Trabzonspor, Süper Lig 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.





Karşılaşmaya yaşanan pozisyonların ardından hakem Arda Kardeşler'in verdiği kararlar damga vurdu.





Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.





Başkan Ertuğrul Doğan'ın öne çıkan açıklamaları:

'Soytarılık yapıyorlar'

"Bunlara hakemde demek istemiyorum. Soytarılık yapıyorlar. Plan dahilinde hareket ediyorlar"





'Utanmıyor musunuz?' demiştim'

"Ben bu arkadaşların dürüstlüğüne, adamlığına. Fenerbahçe maçından sonra 'Utanmıyor musunuz?' demiştim, utanmıyorlar. Bir soytarılıktır gidiyor"





'MHK Başkanının dünyadan haberi yok'

"Birkaç şey söylemek istiyorum VAR hakemi ile ilgili; geçen yıl 19 Nisan'da oynanan bir Konyaspor - Adana Demir maçından sonra ceza alan hakem arkadaş, ne oluyor da haftanın maçına atanıyor? Tolga Bey, İzmir'de ameliyatları ile uğraşıyor, atamaları uzaktan kafasına göre yapıyor. Ahmet İbanoğlu'nun zaten dünyadan haberi yok"

'Trabzonspor onlara öyle bir senaryo yazar ki; hayatları boyunca o senaryodan çıkamazlar'

"Bu arkadaşlar Trabzonspor ile ilgili kafalarında bazı senaryolar oluşturmuşlar. Bizim bazı eksiklerimiz olabilir ama bunlar bizim iç konularımız, kimseyi bağlamaz. Bir senaryo oynamaya çalışıyorlar. Trabzonspor camiası ile buna benzer oyunlar oynamaya çalışanların sonunu herkes biliyor. Trabzonspor; Türkiye'de birinin, bir camianın uğraşabileceği bir takım değil, bir şehir takımı. Bu şehrin tüm fertleri bu takıma A'dan Z'ya sahip çıkar. Unutmasınlar, Trabzonspor onlara öyle bir senaryo yazar ki; hayatları boyunca o senaryodan çıkamazlar"

'VAR'ın başındasın. Kör müsün kardeşim kör müsün'

"Çok açık söylüyorum hepsine; ayağınızı denk alın, haddinizi bilin. Herkesin gözüyle gördüğünü görmüyor musunuz? Nasıl insanlarsınız siz? Hiç mi utanmanız yok"

Gündem olan pozisyon.

'Çok farklı şeylerle karşı karşıya kalacaklar'

"Hepsinin sonu, Trabzonspor ile bu işlere giren kişilerle aynı olacak. Bunların hiçbirinin kurtuluşu yok! TFF Başkanı'nın müdahalesi gerekiyor, bunların oyuncağı olmuş vaziyette. Yok İzmir grubu, o grubu, bu grubu. Çok farklı şeylerle karşı karşıya kalacaklar bakın"

'Camia olarak gerekeni yapacağız'

"Mete Kalkavan'ı sistem dışı bırakmamızın diyetini bize ödetmek istiyorlar, çok net bunun peşindeler. Biz oradaki mesajın farkındayız, camia olarak gerekeni yapacağız. Fazla uzak tutmayacağız birbirlerinden"

'Kendi kafalarında senaryo yaratıyorlar'

"Her hafta bir şey çıkıyor, böyle bir şey olabilir mi? Yalan, dolan bitmiyor! Trabzonspor kimsenin hakkının yenmesini istemez, Beşiktaş çıktı gayet güzel mücadele verdi. Kimsenin bir talebi yok ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın ne bizim ne Beşiktaş'ın. Bunlar kendi kafalarında senaryo yaratıyorlar. Kör müsünüz kardeşim siz? Kör değilsen ahlaksızsın"

'Yapılanların hesabı sorulacaktır'

"Trabzonspor camiası, yapılanların farkında. Bizde kimsenin hesabı kalmaz. Bugüne kadar kalmadı, bundan sonra da kalmaz. Bu yapılanların hesabı sorulacaktır"











