Batshuayi cezalı duruma düştü

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Michy Batshuayi
Fenerbahçe’nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Adana Demirspor maçında sarı kart görerek Konyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Adana deplasmanına sarı kart ceza sınırında giden Belçikalı golcü Michy Batshuayi, müsabakanın 74. dakikasında sarı kart görerek, cezalı duruma düştü. Batshuayi, 23. haftada 6 Şubat Pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak olan Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Batshuayi, Adana Demirspor müsabakasında 78 dakika görev yaparken, yerini Joshua King’e bıraktı.