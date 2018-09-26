SÜPER LİG

BB Erzurumspor'da ilk aday Mehmet Özdilek

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek sesleri

BB Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

Haber Merkezi IHA
Mehmet Özdilek

Mehmet Özdilek

Fotoğraf: IHA

BB Erzurumspor’da alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Süper Lig’de ilk sezonunu geçiren Erzurum ekibinin, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra konuşan kulüp başkanı Mevlüt Doğan, Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etti.

  • 52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor’un başında görev yapmıştı.

Süper Lig'de bir ayrılık daha
Süper Lig'de bir ayrılık daha

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından BB Erzurumspor, teknik direktörüyle yollarını ayırdığını duyurdu.Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz.BB Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.

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