Hataysporlu Bertuğ Yıldırım'dan muhteşem gol

Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig, kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 15. haftasında Hatayspor sahasında Giresunspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği anlarda, ev sahibi ekipte teknik direktör Volkan Demirel, 72. dakikada genç oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı oyuna dahil etti. Sadece 3 dakika sonra 20 yaşındaki oyuncu muhteşem bir gol attı.

Hatayspor-Giresunspor maçının 75. dakikasında, havadan gelen topa henüz yere inmeden muhteşem bir vuruş yapan Bertuğ Yıldırım meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bertuğ'un attığı gol, sosyal medyada Ibrahimovic'in ve Erling Haaland'ın attığı gollere benzetildi.

Bertuğ Yıldırım'ın Giresunspor'a attığı gol

Bertuğ'dan Ibrahimovic golü ⚡ pic.twitter.com/LPvwUxxWp5 REKLAM December 24, 2022

Volkan Demirel 'Haaland'a benzetmişti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, daha önce yapmış olduğu bir açıklamada oyuncusu Bertuğ Yıldırım için övgü dolu sözler kullanmıştı. Demirel, "Bertuğ Yıldırım 20 yaşında bir genç. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimovic... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa. Biz yolu göstereceğiz" demişti.

Bertuğ Yıldırım için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede

Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı oyuncunun peşine düştü. Hatayspor forması giyen 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım'ın transferi için çalışmalara başlayan her iki kulübün de, genç oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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