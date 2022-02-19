Beşiktaş 3 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım 64. dakikada Domagoj Vida'nın bir korner organizasyonunda attığı kafa golüyle 1-0 kazandı. Ayrıca Altay'da sportif direktör Tuna Üzümcü, maçın bitiminin ardından hakem Volkan Bayarslan'a yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.

Direklere takıldı

Karşılaşmada Altay'ın kalecisi Lis'i ve 2 kez de direkleri geçemeyen Beşiktaş, sahadan tek golle ayrıldı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Ayrıca Altay da 90+4. dakikada Kappel'in şutu direkten döndü. Alınan bu galibiyetin ardından siyah-beyazlı takım puanını 41'e yükseltti. Altay ise 22 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Altay ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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3 hafta sonra kazandı

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Altay'ı Vida'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve galibiyet hasretini dindirdi.

2 gol iptal edildi

Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile 54. dakikada bulduğu gol, oyuncunun rakibine yaptığı faul nedeniyle iptal edildi. Aynı zamanda siyah beyazlılarda Alex Teixeira 85. dakikada fileleri havalandırdı. Fakat bu gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Vida attı, Necip anons edildi

Süper Lig’in 26. haftasında Altay’ı konuk eden Beşiktaş, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 64. dakikasında Vida’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ghezzal’ın kullandığı kornerde kafayı vuran Hırvat stoper takımını 1-0 öne geçirirken, Vodafone Park’ta da büyük bir sevinç yaşandı. Kaptan Necip Uysal gole en çok sevinen isimlerden birisi olurken, stat hoparlöründen de golü atan isim olarak Necip Uysal’ın ismi açıklandı. Yapılan anonsun ardından bu hata düzeltilirken siyah-beyazlılar da öne geçmenin mutluluğunu yaşadı.

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Bu sezon ilk gol

Altay karşısında takımını öne geçiren Vida ise bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Geçtiğimiz sezon kritik maçlarda gol atan ve son olarak İzmir’de oynanan ve 90 dakika sonunda Beşiktaş’ın şampiyonluğunu ilan ettiği 2-1 kazanılan Göztepe karşılaşmasında gol atan Vida, 15 Mayıs 2021’den sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

3. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Güven'den aldığı pasla ceza sahasına giren Necip, açısını düzeltip şutunu attı. Kaleci Lis sağına yatıp golü önledi, boşta kalan topu savunma taça gönderdi.

12. dakikada Altay'ın hızlı gelişen atağında Thaciano, sağdan bindiren Kappel'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kappel'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

23. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında Teixeira ile paslaşan Kenan Karaman ceza sahasına girdi. Kenan'ın sol çaprazdan şutunda top kaleci Lis'te kaldı.

31. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Kenan Karaman ile verkaç yapan Alex Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Teixeira'nın sol çaprazdan şutunu Lis son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

58. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Vida ön direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

64. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Vida kafa ile topu ağlara yolladı: 1-0.

72. dakikada Beşiktaş ikinci golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa Kenan Karaman kayarak vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Alex Teixeira rakibinden kurtulup şutunu attı, top bir kez daha yan direğe çarptı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

84. dakikada Montero'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Teixeira, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun aşırtma vuruşunu, kaleci Lis zorlanmadan kontrol etti.

90+3. dakikada Altay'ın gelişen atağında İbrahim Öztürk'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Paixao kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+4. dakikada Altay beraberlik golüne çok yaklaştı. Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi, sol çaprazdan şutunda, Vida'nın ayak koyduğu top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.