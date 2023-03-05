Beşiktaş'ın gol sevinci
Süper Lig'in 24.haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş ligde 3 maç sonra kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 40.dakikada Salih Uçan ile 55.dakikada Aboubakar attı. Konuk ekibin tek golünü 53.dakika Sowe attı.
Alınan bu souçla Beşiktaş puanını 43'e çıkartırken, Ankaragücü 22 puanda kaldı. Beşiktaş gelecek hafta Başakşehir'e konuk olurken, Ankaragücü ise Alanyaspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş-Ankaragücü maç özeti
2. dakikada Salih’in pasında sol kanatta topla buluşan Redmond’un sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
9. dakikada Onur Bulut’un sağ taraftan yaptığı ortada kale önünde Cenk’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan oyun alanına çeldi.
22. dakikada ceza sahası dışından Masuaku’nun kullandığı serbest vuruşta MKE Ankaragücü savunmasından döndü. Dönen topla ceza yayı önünde buluşan Redmond’un sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
- 40. dakikada sol kanattan Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşta top direkt kaleye yöneldi. Kaleci Gökhan Akkan’dan dönen topu takip eden Salih’in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
45+1. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Redmond’un yerden ortasında Cenk’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
45+3. dakikada sol taraftan Gedson’un yerden içeri çevirdiği topa Cenk Tosun’un bekletemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Gökhan Akkan oyun alanına çeldi.
- 53. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan uzun topta savunmasına yardımcı olmak isteyen Cenk Tosun'un kafayla geri pasında meşin yuvarlak Malcuit'in önünde kaldı. Bu futbolcunun zor pozisyonda pasında kaleci Mert'i geçen topu Sowe boş kaleye gönderdi: 1-1.
- 55. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahasına girip Mujakic'ten sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden sert bir şutla ağları havalandırdı: 2-1.
72. dakikada Cenk Tosun'un pasında topla buluşan Redmond, ceza sahası önüne gelip soldan atağa katılan Tayfur'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.
83. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Malcuit'le verkaç yaparak sağdan ceza sahasına giren Chatzigiovanis son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Emre Kılınç'ın uçarak kafa vuruşunda kaleci Mert köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.