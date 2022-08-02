Spor Beşiktaş Arthur Masuakuyu resmen açıkladı
TRANSFER

Beşiktaş Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu savunma oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. Dün gece İstanbul'a getirilen Masuaku'nun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Arthur Masuakuyu resmen açıkladı
Arthur Masuaku, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 13 maçta forma giydi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda West Ham'dan Masuaku'yu kiraladı.

Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transferi sonrası sol bek arayışını hızlandıran siyah-beyazlılar, West Ham United'dan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sağlık kontrollerinden geçen Demokratik Kongolu futbolcu, takım ile ilk antrenmanına da çıktı.

  • 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 249 maçta 6 gol atarken 22'de asist yapma başarısını gösterdi.

Beşiktaşımıza hoş geldin Arthur Masuaku 👊🏿#WelcomeMasuaku pic.twitter.com/LOSMfROb59

Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü KAP'a bildirdi
SPOR
Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü KAP'a bildirdi
Litresi 3 bin 500 TL

Litresi 3 bin 500 TL

Pandemi kıymetini arttırdı.
En çok kazandıran meslekler belli oldu

En çok kazandıran meslekler belli oldu

​TÜİK verilerini tek tek sıraladı.
ABD uçağı Tayvanda

ABD uçağı Tayvan'da

​Nancy Pelosi'nin uçağı indi: Çin savaş uçakları bölgeye gidiyor.

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti
Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

70 yılı aşkın süredir askeri gerilime sebep oluyor.

Şifa deposu: Kilosu bin liraya satılıyor.

Lastik bottaki 21 kişi son anda kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.