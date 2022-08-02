Beşiktaş Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda West Ham'dan Masuaku'yu kiraladı.
Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transferi sonrası sol bek arayışını hızlandıran siyah-beyazlılar, West Ham United'dan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sağlık kontrollerinden geçen Demokratik Kongolu futbolcu, takım ile ilk antrenmanına da çıktı.
- 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 249 maçta 6 gol atarken 22'de asist yapma başarısını gösterdi.
Beşiktaşımıza hoş geldin Arthur Masuaku 👊🏿#WelcomeMasuaku pic.twitter.com/LOSMfROb59