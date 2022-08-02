Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü KAP'a bildirdi

Galatasaray orta sahaya bir hamle daha yaptı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilen Norveçli Fredrik Midtsjö'yü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.5 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Midtsjö'ye 975 bin Euro

Yapılan açıklamada 28 yaşındaki orta saha için, "Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975 bin Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

REKLAM

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından "Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin, Fredrik Midtsjö" ifadeleri kullanıldı.

🦁 Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin, 𝑭𝒓𝒆𝒅𝒓𝒊𝒌 𝑴𝒊𝒅𝒕𝒔𝒋𝒐̈ 💪 pic.twitter.com/sHxl5t5jYm — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2022