Spor Galatasaray, Fredrik Midtsjöyü KAPa bildirdi
TRANSFER

Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, Norveçli orta saha için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceklerini açıkladı. 28 yaşındaki orta sahaya da yıllık 975 bin Euro ödeneceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Fredrik Midtsjöyü KAPa bildirdi
Norveçli orta saha, AZ Alkmaar ile geçen sezon 41 maçta görev alıp 6 asist yaptı.

Galatasaray orta sahaya bir hamle daha yaptı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilen Norveçli Fredrik Midtsjö'yü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.5 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

Midtsjö'ye 975 bin Euro

Yapılan açıklamada 28 yaşındaki orta saha için, "Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975 bin Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

  • Galatasaray, sosyal medya hesaplarından "Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin, Fredrik Midtsjö" ifadeleri kullanıldı.

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