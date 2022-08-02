Spor Marsilyada Cengiz Ünder sürprizi
FUTBOL FUTBOL

Marsilya'da Cengiz Ünder sürprizi

Geçtiğimiz sezonu Ligue 1'de ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkı elde eden Marsilya'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre, mavi-beyazlıların başına geçen Igor Tudor, Cengiz'i kadroda düşünmüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Marsilyada Cengiz Ünder sürprizi
Cengiz Ünder, Marsilya taraftarının en sevdiği futbolcuların başında geliyor.

Fransız ekibi, Igor Tudor'u takımın başına geçirdikten sonra kadroda değişikliklere gidiyor. Marsilya, Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte 7 transfer yaparken, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak istiyor.

Kadroda düşünmüyor

Fransız basının yaptığı habere göre, Cengiz Ünder'in takımdan ayrılma ihtimali var. Hırvat teknik adamın, milli futbolcumuzu oyun sistemine uymadığı için kadroda düşünmediğini ve iyi bir teklif gelmesi dahilinde transferine sıcak baktığı belirtildi.

  • Geçtiğimiz sezon, kariyerinin en iyi dönemini geçiren Cengiz, 37 maçta 13 gol atma başarısını göstermişti.

Bologna'nın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı
SPOR
Bologna'nın Attila Szalai teklifi ortaya çıktı
Tanesi bir kilo geliyor

Tanesi bir kilo geliyor

Rengi ve tadı ile dikkat çekiyor.
Dünya derin bir nefes aldı

Dünya derin bir nefes aldı

​Zelenski'den tahıl koridoru açıklaması.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

​Gündüzleri denizde geceleri sahilde ortaya çıkıyor.

Bölge savaş alanına döndü.

​Sarı-kırmızılılar, Norveçli orta saha için 3.5 milyon Euro ödeneceğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.