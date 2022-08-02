Marsilya'da Cengiz Ünder sürprizi

Fransız ekibi, Igor Tudor'u takımın başına geçirdikten sonra kadroda değişikliklere gidiyor. Marsilya, Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte 7 transfer yaparken, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak istiyor.

Kadroda düşünmüyor

Fransız basının yaptığı habere göre, Cengiz Ünder'in takımdan ayrılma ihtimali var. Hırvat teknik adamın, milli futbolcumuzu oyun sistemine uymadığı için kadroda düşünmediğini ve iyi bir teklif gelmesi dahilinde transferine sıcak baktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon, kariyerinin en iyi dönemini geçiren Cengiz, 37 maçta 13 gol atma başarısını göstermişti.

Marsilya'ya, Bordeaux deplasmanında 44 yıl sonra galibiyeti getiren golü Cengiz Ünder attı.🇹🇷pic.twitter.com/fHUSBQ3aY4 — SPOR (@yenisafakspor) January 8, 2022