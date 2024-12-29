Beşiktaş başkanını seçiyor

Günaydın değerli Beşiktaşlılar!

Bugün, siyah-beyaz renklere gönül verenler için önemli bir gün. Taraftarlarımızın gücü, kulübümüzün geleceğini şekillendirecek. Her birimizin desteği, Beşiktaş'ı daha da ileriye taşıyacak. Umut ve coşku dolu bir gün olsun!#RengimizBeyaz… pic.twitter.com/49Uyn5pr76