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Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş başkanını seçiyor

09:3329/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel başkanlık için yarışıyor.
Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel başkanlık için yarışıyor.

Siyah-beyazlılar, bugünkü olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçecek. Üyeler, eski yöneticilerden Serdal Adalı ile mevcut başkan Hüseyin Yücel için oylarını kullanıyor. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

Beşiktaş yeni başkanını seçiyor. Olağanüstü kongrede yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 17.00de sona erecek.


Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kogrede Hüseyin Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışıyor. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.


3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmişti Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı almıştı.





Yücel ilk kez başkanlık için yarışıyor

Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı veriyor.


Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu.


Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.



Adalı 4. kez

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışıyor.


Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.



Adayların listeleri

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:


Hüseyin Yücel

Asil:
Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek:
Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin


Serdal Adalı

Asil:
Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek:
Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç





#Beşiktaş
#Hüseyin Yücel
#Serdal Adalı

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