Beşiktaş yeni başkanını seçiyor. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Genel kurul üyeleri Hüseyin Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullandı.