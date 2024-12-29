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Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş başkanını seçiyor

17:4729/12/2024, dimanche
G: 29/12/2024, dimanche
Yeni Şafak
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Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel başkanlık için yarışıyor.
Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel başkanlık için yarışıyor.

Siyah-beyazlılar, bugünkü olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Üyeler, eski yöneticilerden Serdal Adalı ile mevcut başkan Hüseyin Yücel için oylarını kullandı. Rekor katılımın gerçekleştiği seçimde saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.

Beşiktaş yeni başkanını seçiyor. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Genel kurul üyeleri Hüseyin Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullandı.


Rekor kırıldı

Seçimde 13 bin 158 kişi oy verdi. Siyah-beyazlı kulüpteki bir önceki seçimde 12 bin 152 oy kullanılmıştı. Olağanüstü kongrede yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.


Genel kurulda oy sayımına geçiliyor.


Adayların listeleri

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle:


Hüseyin Yücel
Asil:
Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek:
Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Serdal Adalı
Asil:
Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek:
Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç





#Beşiktaş
#Hüseyin Yücel
#Serdal Adalı

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