Siyah-beyazlılar, bugünkü olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Üyeler, eski yöneticilerden Serdal Adalı ile mevcut başkan Hüseyin Yücel için oylarını kullandı. Rekor katılımın gerçekleştiği seçimde saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi.
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Genel kurul üyeleri Hüseyin Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullandı.
Seçimde 13 bin 158 kişi oy verdi. Siyah-beyazlı kulüpteki bir önceki seçimde 12 bin 152 oy kullanılmıştı. Olağanüstü kongrede yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.
Genel kurulda oy sayımına geçiliyor.
Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle: