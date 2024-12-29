Beşiktaş seçiminde gerginlik: Mete Vardar oğluna tokat attı | VİDEO

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Serdal Adalı destekçileriyle gerginlik yaşayan futbol şube sorumlusu Mete Vardar, kendisini sakinleştirmeye gelen oğluna tokat attı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. Gerçekleşen oy verme sürecinin ardından görevliler oy sayımına başladı.
İlk beş sandık sonucunda Serdal Adalı'nın 700 oy farkıyla önde olduğu açıklandı. Sonrasında Adalı'yı destekleyen kongre üyeleri "Hasan Arat gelecek hesap verecek." tezahüratları yaptı.
Kürsüde yer alan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Mete Vardar, "Ayıp! Terbiyesizlik yapmayın. Birlik beraberlik diyoruz ama orayı bağırttırıyorsun." dedi. Serdal Adalı destekçileriyle kısa sürelik gerginlik yaşayan Vardar, o sırada kendisini sakinleştirmeye gelen oğluna tokat attı.
Yaşanan gerginlik sonrası platformdan ayrılan Mete Vardar, oğlu Sinan Vardar'ı yanına aldı. Vardar, oğlunu öperek poz verdi.