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Beşiktaş'ta seçim rekoru kırıldı

Beşiktaş'ta seçim rekoru kırıldı

18:3129/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 13158 üye oy kullandı ve katılım rekoru kırıldı.

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevine gelen Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Siyah-beyazlı kulübün Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulunda oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle sona erdi ve sayım işlemine geçildi. 25 sandıkta toplam 13 bin 158 üye oy kullandı.


Oy sayımına geçmeden önce iki başkan adayının destekçilerinin karşılıklı tezahüratlarda bulunması salonda alkışlarla karşılandı.


Rekor kırıldı

Siyah-beyazlı kulüpte, genel kurula katılım rekoru da kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki olağanüstü seçimli genel kurula 13 bin 158 kişi oy kullandı. Kulübün daha önce rekor katılımı, geçen yıl düzenlenen seçimlerde gerçekleşmişti. 3 Aralık 2023'te yapılan seçimlere 12 bin 152 üye katılım göstermişti.






#Beşiktaş
#Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
#Hüseyin Yücel
#Serdar Adalı

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