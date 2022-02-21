Beşiktaş Belçikalı forvet için kararını verdi

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 41 puan toplayan ve 6. sırada bulunan Beşiktaş gol yollarındaki problemi çözemedi. Sezon başı büyük umutlarla Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi'den, istediği katkıyı bir türlü alamayan siyah-beyazlılar, oyuncu için kararını verdi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan ve 9 gol 5 asist üreten Batshuayi, bu skor katkısını sadece lig maçlarında yaptı. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında ise sessiz kaldı. Bu süreçte Avrupa'ya puansız veda eden Beşiktaş'ta göze çarpan en büyük sorun ise girilen gol pozisyonlarının skoru değiştirmemesi oldu.

Girişimde bulunulmayacak

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Sık sık gol pozisyona girmesine rağmen son vuruşu bir türlü yapamayan Belçikalı forvet için Beşiktaş yönetimi kararını verdi. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Batshuayi için siyah-beyazlılar herhangi bir girişimde bulunmayacak.

Ligde en son 4 maç önce gol attı

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Süper Lig'de en son 22. haftada oynanan Karagümrük maçında penaltıdan gol attı. O maçtan sonra ise gol orucuna başladı. Bu dört haftalık dönemde siyah-beyazlılar sadece 3 gol atabildi.

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