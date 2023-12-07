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Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Süper Lig 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

12:40 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:52 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hakem Atilla Karaoğlan
Hakem Atilla Karaoğlan

Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.


9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.


Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda;
Beşiktaş:
6 Maç; 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet
Fenerbahçe:
16 Maç; 13 Galibiyet, 2 Beraberlik, 1 Mağlubiyet

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şöyle:
Cuma

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen


Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan


Pazar

13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir FK - Hatayspor: Burak Şeker

16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman

19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler


Pazartesi

20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler







#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
29 dakika önce
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