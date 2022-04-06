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Spor Beşiktaş forvette büyük oynuyor Sörloth, Aboubakar ve Burak Yılmaz radarda
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Beşiktaş forvette büyük oynuyor: Sörloth, Aboubakar ve Burak Yılmaz radarda

Bu sezon golcüden yana yüzü gülmeyen Beşiktaş, rotasını daha önceden performansını bildiği oyunculara çevirdi. Siyah-beyazlı yöneticiler, Alexander Sörloth, Burak Yılmaz ve Vincent Aboubakar’dan birine formayı giydirmek istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaş forvette büyük oynuyor: Sörloth, Aboubakar ve Burak Yılmaz radarda
Sörloth bu sezon 36 maçta, 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren ve bu bağlamda daha önce Gedson Fernandes’i renklerine bağlayan Beşiktaş, golcü konusunu da ihmal etmiyor.

Sörloth için yoğun çaba harcanıyor

Siyah-beyazlıların ilgilendiği golcülerden birisi de Alexander Sörloth. Kartal, Norveçli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Bonservisi Leipzig’te bulunan Norveçli golcü, sezonu Real Sociedad’ta kiralık olarak geçiriyor.

Burak Yılmaz kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istiyor

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, eski golcüsü Burak Yılmaz ile de temas halinde. Milli Takıma veda eden 37 yaşındaki golcünün, kariyerini Beşiktaş’ta tamamlamak istediği öğrenildi.

Aboubakar yönetimi ikiye böldü

Kartal’ın bir diğer gündemi ise geçen sezon şampiyonlukta etkili rol oynayan Vincent Aboubakar. Ancak Kamerunlu futbolcunun geçen sezonun son haftalarında sözleşmeden dolayı bilerek oynamadığı iddiası bu konuda yönetimi ikiye bölmüş durumda. Ancak siyah-beyazlı takımda Rosier ve Ghezzal’ın ise Aboubakar’ın geri dönmesi konusunda istekli olduğu ifade edildi.

  • Valerien İsmael çözüm arıyor
  • Beşiktaş’ta geçtiğimiz hafta göreve başlayan ve Trabzonspor karşısındaki ilk sınavında iyi bir görüntü sergileyen teknik direktör Valerien İsmael, takımın mevcut performansını Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Yaptırdığı ağır idmanlarla dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, Trabzonspor maçından sonraki antrenmanlarda forvet hattı üzerinde durdu. Maichy Batshuayi’nin kaçırdığı gollere Trabzonspor karşısında da devam etmesi, Valerien İsmael’i arayışa soktu. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli döneminde de çok gol kaçıran Batshuayi ile konuşan Fransız çalıştırıcı, kendisine güven aşılamıştı ancak bu durum sahaya yansımadı. Kalan 7 maç için çözüm arayan İsmael’in, Güven Yalçın alternatifini kullanabileceği konuşuluyor.

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