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Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürüyor

15:0327/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor.
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta, derbi hazırlıkları devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray

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