Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak. En pahalı bilet fiyatı 30 bin lira olarak belirlenirken en ucuz bilet 1000 lira.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletlerinin satışına yarın başlanacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın saat 10.00'da BJK SuperApp'te ön satışa sunulacak biletler, 25 Mart Salı günü yine aynı saatte genel satışa çıkacak.
Öte yandan, İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray karşılaşmasında sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet alabileceği, 29 Mart 2023'ten itibaren Galatasaray logolu kartlarını iptal eden taraftarların müsabakaya bilet satın alamayacağı aktarıldı.
Ayrıca bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahiplerinin ise biletlerini transfer edemeyeceği bildirildi.