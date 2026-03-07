Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği Beşiktaş - Galatasaray derbisine saatler kala, Riva’dan hakem kadrosuna dair son hamle geldi. Daha önce orta hakemi Ozan Ergün olarak duyurulan maçın, en az saha içindeki kadar kritik olan VAR odasındaki ismi Ömer Faruk Turtay oldu.