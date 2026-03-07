Video Asistan Hakem (VAR)
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında bu akşam Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.
Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği Beşiktaş - Galatasaray derbisine saatler kala, Riva’dan hakem kadrosuna dair son hamle geldi. Daha önce orta hakemi Ozan Ergün olarak duyurulan maçın, en az saha içindeki kadar kritik olan VAR odasındaki ismi Ömer Faruk Turtay oldu.
Hakem kadrosu tamamlandı
Hafta içinde açıklanan saha içi hakemlerine, VAR kadrosunun da eklenmesiyle dev maçın yönetimi şu şekilde şekillendi:
Orta Hakem:
Ozan Ergün
VAR Hakemi:
Ömer Faruk Turtay
