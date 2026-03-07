Beşiktaş’ın dev derbi planı sızdı: Sergen Yalçın’dan Galatasaray şok taktik!

"KARŞIMIZDA KİM OLURSA OLSUN ÖNEMİ YOK!"





Deneyimli teknik direktör, derbi öncesinde oyuncularına yaptığı konuşmada ise rakibin kim olduğunun önemli olmadığını vurguladı.





Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:





"Karşımızda kim olursa olsun, herhangi bir önemi yok. Biz istediğimiz ve çalıştığımız oyun planını sahaya yansıtabilirsek sahadan kazanarak ayrılan taraf biz oluruz. Buradaki en önemli detay plana sadık kalmak. Skorda önde de olabiliriz, geride de... Ancak 90 dakika boyunca sistemi bozmadan sahada her şeyimizi vermeliyiz."







