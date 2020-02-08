Beşiktaş-Gaziantep FK: 3-0

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 52. dakikada Burak Yılmaz (P), 70. dakikada Boateng ve 90+5. dakikada Lens'in attığı gollerle 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39'a yükseltirken, Gaziantep FK ise 27 puanda kaldı.

Sergen'le 2'de 2

Abdullah Avcı'nın yerine görev getirilen Yalçın'ın çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 21. hafta mücadelesinde ise Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Gaziantep FK ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.

Burak gol serisini 4 maça çıkardı

Gaziantep FK karşısında takımını penaltından 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, üst üste 4. kez gol buldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbul'da oynanan karşılaşmada gol bulan Burak, Süper Lig'de ise Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını boş geçmedi. Son 4 maçta 4 gol atan Burak, bunların ikisini penaltıdan buldu. Siyah-beyazlı oyuncu, ligde ise 8 gole ulaştı.

Boateng ilk maçında golünü attı

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Ganalı oyuncu, Adem Ljajic'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Boateng, 70. dakikada fileleri havalandırdı.

Gökhan Gönül cezalı duruma düştü

Karşılaşmanın 54. dakikasında sarı kart gören Gökhan Gönül, cezalı duruma düştü. Bu sezon Trabzonspor, Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart gören Gökhan, cezası nedeniyle 22. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.

Beşiktaş'ın 11'i

Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak



Gaziantep FK'nın 11'i

Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Kana Biyik, Morais, Güray, Maxim, Sousa, Muhammet, Kayode.



