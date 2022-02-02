Beşiktaş Gedson Fernandes ile anlaştı: Transferde ilginç iddia

Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandes’i kadrosuna katmayı hazırlanıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi.
Zorunlu satın alma opsiyonu 6 milyon euro
Beşiktaş'ın, Portekiz ekibiyle son görüşmeleri yaptığı ve masada 2 farklı seçeneğin bulunduğu öğrenildi. Eğer siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'i zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer edecekse 6 milyon euro, zorunlu satın alma olmazsa da 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca ödenecek ücretin de uzun vadeli taksitlerle yapılması planlanıyor. Beşiktaş'ın, Portekizli orta saha oyuncusuna da yıllık 1.3 milyon euro vereceği öğrenildi.
Gedson Fernandes kiralık olarak Süper Lig'de oynayacak
Sezonun ikinci yarısını başka bir kulüpte kiralık olarak geçirecek Gedson Fernandes, gelecek sezondan itibaren ise Beşiktaş formasını terletecek. 23 yaşındaki oyuncunun bu sezon Rizespor, Konyaspor veya Başakşehir'den birine kiralık olarak gönderileceği iddia edildi.
- "Bugün netleşecek"
- Benfica Teknik Direktörü Nelsson Verissimo, “Gedson ve Ferro’nun bir an önce belirsizliğinin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz” açıklamasını yaparken, Fernandes’in temsilcisi Ahmet Bulut ise Galatasaray’a transferinin zora girdiğini belirterek, “Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın (bugün) durumu netleşecek” ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş, gelecek sezon için 23 yaşındaki Gedson Fernandes'i 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
📌 Oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak. pic.twitter.com/D5qc1UFMmP
Beşiktaş, gelecek sezon için 23 yaşındaki Gedson Fernandes'i 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.