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Beşiktaş Gedson Fernandes ile anlaştı: Transferde ilginç iddia

Devre arası transfer dönemini suskun geçiren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes için kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı. Oyuncuyu gelecek sezon için transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar, bu sezon ise Fernandes'in başka bir takıma kiralanmasını istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Gedson Fernandes ile anlaştı: Transferde ilginç iddia
Gedson Fernandes Galatasaray ile 18 maçta, 1 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandes’i kadrosuna katmayı hazırlanıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi.

Zorunlu satın alma opsiyonu 6 milyon euro

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibiyle son görüşmeleri yaptığı ve masada 2 farklı seçeneğin bulunduğu öğrenildi. Eğer siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes'i zorunlu satın alma opsiyonu ile transfer edecekse 6 milyon euro, zorunlu satın alma olmazsa da 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca ödenecek ücretin de uzun vadeli taksitlerle yapılması planlanıyor. Beşiktaş'ın, Portekizli orta saha oyuncusuna da yıllık 1.3 milyon euro vereceği öğrenildi.

Gedson Fernandes kiralık olarak Süper Lig'de oynayacak

Sezonun ikinci yarısını başka bir kulüpte kiralık olarak geçirecek Gedson Fernandes, gelecek sezondan itibaren ise Beşiktaş formasını terletecek. 23 yaşındaki oyuncunun bu sezon Rizespor, Konyaspor veya Başakşehir'den birine kiralık olarak gönderileceği iddia edildi.

  • "Bugün netleşecek"
  • Benfica Teknik Direktörü Nelsson Verissimo, “Gedson ve Ferro’nun bir an önce belirsizliğinin çözülmesi gerekiyor. 22-23 kişilik bir kadro ile çalışıyoruz” açıklamasını yaparken, Fernandes’in temsilcisi Ahmet Bulut ise Galatasaray’a transferinin zora girdiğini belirterek, “Başka bir kulüple görüşüyoruz. Yarın (bugün) durumu netleşecek” ifadelerini kullanmıştı.

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