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Beşiktaş - Kırklarelispor || Canlı izle - Canlı sonuç

Beşiktaş - Kırklarelispor || Canlı izle - Canlı sonuç

19:494/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş - Kırklarelispor
Beşiktaş - Kırklarelispor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Beşiktaş-Kırklarelispor maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.


Kupaya Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırklarelispor ise ilk maçında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile 4-4 berabere kalmıştı.


BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Salih, Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih, Mustafa Hekimoğlu.

Kırklarelispor: Mızhat Burak, Raşit, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Erdem, Semih, Taşkın, Okan, Eray, Denizhan.


BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR CANLI SKOR


BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR CANLI İZLE

Beşiktaş - Kırklarelispor maçını canlı izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA SONUÇLARI


#Beşiktaş
#Kırklarelispor
#Ziraat Türkiye Kupası

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