Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Beşiktaş-Kırklarelispor maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.
Kupaya Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırklarelispor ise ilk maçında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile 4-4 berabere kalmıştı.
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Onur, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Salih, Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih, Mustafa Hekimoğlu.
Kırklarelispor: Mızhat Burak, Raşit, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Erdem, Semih, Taşkın, Okan, Eray, Denizhan.