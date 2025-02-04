Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, 2-0 kazandı.





Galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Ernest Muçi ve 79. dakikada Joao Mario kaydetti.





Kupaya Sivasspor karşısında alınan üç puanla başlayan siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Kırklarelispor ise bir puanda kaldı.





Beşiktaş, gruptaki son maçında Antalyaspor'a konuk olacak.





Maçtan önemli dakikalar:

12' Salih Uçan'ın ara pasında sol kanatta topla buluşup kaleci ile karşı karşıya kalan Ernest Muçi, plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi fakat yan hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağı nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

21' Arthur Masuaku'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un gelişine vuruşu üstten auta gitti.

30' Semih Kılıçsoy'un ara pasında ceza sahası sağ tarafta topla buluşan Ernest Muci karşı karşıya pozisyonda çektiği şutunda kaleci Mizhat Burak Sarı topu çeldi.

42' Mustafa Hekimoğlu'nun ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda kaleci Mizhat Burak Sarı topu tuttuğu köşeden kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

58' Hüseyin Eray Karataş'ın ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.

62' Emirhan Topçu'nun uzan pasında sağ kanatta korner bayrağı yakınlarında topu tutan Ernest Muci ceza sahasına girip sağ çaprazdan kaleye gönderdiği vuruşta savunmaya da çarpan top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

74' Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Yakup Arda Kılıç'ın ceza sahası sol çaprazdan gelişine yaptığı yerden plase vuruş kaleci Mizhat Burak Sarı'da kaldı.

79' Semih Kılıçsoy'un ara psında topla buluşan Milot Rashica'nın ceza sahası sağ taraftan çevirdiği ortasında arka direkte bomboş olan Joao Mario'ya sadece dokunmak kaldı ve top ağlarla buluştu: 2-0.

89' Milot Rashica'nın ceza sahası sağ çizgiden çevirdiği pasında Fahri Kerem Ay'ın penaltı noktasından gelişine sert vuruşu savunma ve kalecinin son anda müdahalesi ile kornere çıktı.





BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Kırklarelispor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Rafa Silva ilk kez maç kaçırdı

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rafa Silva, bu sezon ilk kez bir maçta saha dışında kaldı. Beşiktaş'ın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 32 maçta da 11'de ya da yedeklerde yer alan Rafa Silva, dinlendirildiği için Kırklarelispor maçında kadro alınmadı. Ligde 20, Avrupa'da 10, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 1'er maç oynayan yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol attı. Portekizli oyuncu, Twente ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.





3 genç ilk kez A takımda

Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımının 3 oyuncusu ilk kez A takım forması giydi. Siyah-beyazlı ekibin yedek kadrosunda yer alan Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, Kırklarelispor maçında ilk kez A takım kadrosuna dahil olarak kariyerlerinde yeni bir adım attılar. Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Arda Berk Özüarap da müsabakada yer alan Beşiktaşlı genç futbolcular oldu.





Taraftar ilgi göstermedi

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Biletleri 10 ve 20 liradan satışa çıkan maçı yaklaşık 15 bin taraftar tribünden takip etti. Öte yandan Beşiktaş sahaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız." yazılı pankartla çıktı.





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