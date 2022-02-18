Beşiktaş Larin'in alternatifini Fenerbahçe'de buldu: Ferdi Kadıoğlu için devreye girdiler

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Ferdi Kadıoğlu ile görüşen Fenerbahçe'ye, kötü bir haber daha geldi. İngiltere ve Hollanda'dan teklifler alan Kadıoğlu için Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ta devreye girdi.

Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu hamlesi

Akşam'ın haberine göre, siyah-beyazlı takım, daha önce de kadrosuna katmak istediği Ferdi Kadıoğlu için girişimlere başladı. Larin'in sözleşmesi uzatılmazsa Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.

"Görüşmeler devam ediyor"

Slavia Prag maçı sonrasında, "Türkiye'de başka takımda oynar mısın?" sorusuna yanıt veren Ferdi Kadıoğlu, "Görüşmeler devam ediyor. Kontrat ile olan konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum" demişti.

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Ferdi Kadıoğlu bu sezon 29 maçta, 3 gol ve 3 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

SPOR Ferdi Kadıoğlu'ndan sözleşme itirafı: Fenerbahçe'de kalacak mı?