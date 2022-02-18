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Beşiktaş Larin'in alternatifini Fenerbahçe'de buldu: Ferdi Kadıoğlu için devreye girdiler

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gelecek sezon için kadro planlamasını yapmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile anlaşma sağlayamazsa, rotasını Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'na çevirecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaş Larinin alternatifini Fenerbahçede buldu: Ferdi Kadıoğlu için devreye girdiler
Cyle Larin'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro.

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Ferdi Kadıoğlu ile görüşen Fenerbahçe'ye, kötü bir haber daha geldi. İngiltere ve Hollanda'dan teklifler alan Kadıoğlu için Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ta devreye girdi.

Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu hamlesi

Akşam'ın haberine göre, siyah-beyazlı takım, daha önce de kadrosuna katmak istediği Ferdi Kadıoğlu için girişimlere başladı. Larin'in sözleşmesi uzatılmazsa Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak.

"Görüşmeler devam ediyor"

Slavia Prag maçı sonrasında, "Türkiye'de başka takımda oynar mısın?" sorusuna yanıt veren Ferdi Kadıoğlu, "Görüşmeler devam ediyor. Kontrat ile olan konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum" demişti.

  • Ferdi Kadıoğlu bu sezon 29 maçta, 3 gol ve 3 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

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