Beşiktaş, yarın Malmö'yü konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.





UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor. Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.





Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.





Malmö liginde şampiyonluğunu ilan etmişti.





Immobile sakat





Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.





Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise yarınki karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.





Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.





Immobile'nin yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu forma giyebilir.





Malmö ile 7. randevu





Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek.





Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.



















