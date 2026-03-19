Beşiktaş resmen duyurdu! Üç yeni isim idmana çıktı

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Moses Kehinde, Oluwatobi Ewarawon ve Godwin Donald'ın deneme antrenmanlarına katıldığı belirtildi. 3 isim de önceki günlerde İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş'ın paylaşımında, "Beşiktaş Futbol Akademisi İzleme Birimimiz tarafından performansları takip edilen ve U-19 Akademi Takımımızla deneme antrenmanlarına katılan Nijeryalı sporcular Moses Kehinde, Oluwatobi Ewarawon ve Godwin Donald, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Toygun Batallı ile bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.