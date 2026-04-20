Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

15:0620/04/2026, Pazartesi
AA
Beşiktaş, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.



#Beşiktaş
#Türkiye Kupası
#Alanyaspor
