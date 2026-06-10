Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, şimdi de rotasını Süper Lig'in yakından tanıdığı bir isme çevirdi.

Kosovalı golcüyü yeniden kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, hücum hattı için alternatiflerini değerlendirmeye devam ettiği öğrenildi. Avrupa basınında yer alan iddialara göre sarı-lacivertliler, Atalanta'nın Malili forveti El Bilal Toure'yi gündemine aldı.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi gol yollarındaki rekabeti artırmak amacıyla 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Haberde, Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından hücum bölgesine yapılacak takviyelerin öncelik kazandığı ve Toure için ilk temasların kurulduğu ifade edildi.

Malili futbolcu, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta zaman zaman etkili performanslar sergiledi. Siyah-beyazlı ekipte 26 resmi karşılaşmaya çıkan Toure, 7 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekti. Bonservisi Atalanta'da bulunan genç forvetin İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 13 milyon euro.











