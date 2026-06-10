Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aziz Yıldırım'ın gözü eski Beşiktaşlı yıldızda: Herkesi şaşırtacak hamle

Aziz Yıldırım'ın gözü eski Beşiktaşlı yıldızda: Herkesi şaşırtacak hamle

11:1210/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle.
Aziz Yıldırım'dan sürpriz hamle.

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İtalyan basınına göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren yıldız isim için girişimlere başladı.

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, şimdi de rotasını Süper Lig'in yakından tanıdığı bir isme çevirdi.

Kosovalı golcüyü yeniden kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, hücum hattı için alternatiflerini değerlendirmeye devam ettiği öğrenildi. Avrupa basınında yer alan iddialara göre sarı-lacivertliler, Atalanta'nın Malili forveti El Bilal Toure'yi gündemine aldı.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi gol yollarındaki rekabeti artırmak amacıyla 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Haberde, Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından hücum bölgesine yapılacak takviyelerin öncelik kazandığı ve Toure için ilk temasların kurulduğu ifade edildi.

Malili futbolcu, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta zaman zaman etkili performanslar sergiledi. Siyah-beyazlı ekipte 26 resmi karşılaşmaya çıkan Toure, 7 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekti. Bonservisi Atalanta'da bulunan genç forvetin İtalyan kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 13 milyon euro.




#Fenerbahçe
#El Bilal Toure
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM çöktü mü, son dakika neden açılmıyor? ÖSYM AİS YKS giriş belgesi neden açıklanmadı, bugün mü açıklanacak 2026?