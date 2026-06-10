Lizbon ekibi, deneyimli çalıştırıcının ardından göreve getirdiği ismi açıkladı. Benfica, son olarak Premier Lig ekibi Fulham'ı çalıştıran Marco Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekizli teknik adam daha önce Everton, Watford ve Sporting Lisbon gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı. Marco Silva'nın adı Fenerbahçe ile anılıyordu.