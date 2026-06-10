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Fenerbahçe'ye gelmek üzereydi: Benfica'nın yeni hocası oldu

Fenerbahçe'ye gelmek üzereydi: Benfica'nın yeni hocası oldu

09:3110/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
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Benfica'da Marco Silva dönemi.
Benfica'da Marco Silva dönemi.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Portekiz devi Benfica, teknik direktörlük görevine bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Marco Silva'yı getirdi.

Benfica, teknik direktör Jose Mourinho'nun 15 milyon Euro bedelle Real Madrid'in başına geçtiğini duyurdu.

Lizbon ekibi, deneyimli çalıştırıcının ardından göreve getirdiği ismi açıkladı. Benfica, son olarak Premier Lig ekibi Fulham'ı çalıştıran Marco Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekizli teknik adam daha önce Everton, Watford ve Sporting Lisbon gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı. Marco Silva'nın adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

2022-23 sezonunun başında Vitor Pereira ile anlaşmaya varmadan önce sarı-lacivertliler, Marco Silva ciddi şekilde ilgilenmişti fakat 44 yaşındaki teknik direktör o dönem Fulham'ı tercih etti.





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