Savunma hattına Faslı oyuncu Romain Saiss’i katmak için dün bu futbolcuyu İstanbul’a getiren Beşiktaş, aynı bölgeye bir de yerli oyuncu istiyor. Yönetim, Konyaspor’un stoperi Abdülkerim Bardakçı konusunda daha önce girişimde bulunmuş ancak 5 milyon euro bonservis bedeli talep edilmesi sonucunda geri adım atmıştı.

Beşiktaş'ın Abdülkerim Bardakcı teklifi belli oldu

Siyah-beyazlıların 2 milyon euroluk teklifini geri çeviren Konyaspor’a oyuncu takası ve para formülü sunuldu. Beşiktaş, geçen sezon kadrosuna kattığı ancak verim alamadığı Salih Uçan’ı, Aldülkerim’e karşılık Konyaspor’a önerdi.

Beşiktaş ilk etapta Salih artı para formülünü teklif ederken, kabul edilmemesi durumunda Welinton da takasta önerilecek. Böylece hem yerli oyuncu kontenjanı için Beşiktaş’ın eli rahatlayacak hem de kasadan para çıkmadan Abdülkerim kadroya katılacak.

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