Larin Beşiktaş'ı sildi

Siyah-beyazlı kulüple yeni maaş konusunda anlaşamayan ve bonservisini eline alan Kanadalı golcü Cyle Larin, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.

27 yaşındaki futbolcu kişisel Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla olan bütün fotoğraflarını sildi. Larin'in bu hareketi kesin olarak Beşiktaş'tan ayrılığı şeklinde yorumlandı.

Beşiktaş'ın bir önceki sezon yaşadığı şampiyonlukta attığı gollerle büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in bu hareketi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir ile anılan Larin'in Yunan ekibi Olympiakos ile de görüşme halinde olduğu bildirildi.

Larin'in Instagram hesabı