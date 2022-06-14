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Larin Beşiktaş'ı sildi

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı takımla ilgili olan büyün paylaşımlarını kaldırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Larin Beşiktaşı sildi
Larin, geride bıraktığımız sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 37 maçta 8 gol attı.

Siyah-beyazlı kulüple yeni maaş konusunda anlaşamayan ve bonservisini eline alan Kanadalı golcü Cyle Larin, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.

27 yaşındaki futbolcu kişisel Instagram hesabından Beşiktaş formasıyla olan bütün fotoğraflarını sildi. Larin'in bu hareketi kesin olarak Beşiktaş'tan ayrılığı şeklinde yorumlandı.

Beşiktaş'ın bir önceki sezon yaşadığı şampiyonlukta attığı gollerle büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in bu hareketi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir ile anılan Larin'in Yunan ekibi Olympiakos ile de görüşme halinde olduğu bildirildi.

Larin'in Instagram hesabı
Larin'in Instagram hesabı

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