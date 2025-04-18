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Kartal'da 5 eksik

Kartal'da 5 eksik

17:2718/04/2025, Cuma
AA
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Siyah-beyazlılar Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlılar Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı takımda 5 isim kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden Onur Bulut'un Göztepe maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi.


Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernest Muçi de kadroya dahil edilmedi.


Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:


Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay, Keny Arroyo.







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