Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da Bodrum FK’ya konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların kampa kadrosu da belli oldu.

Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı olan İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile sakatlığı devam eden Alex Oxlade Chamberlain’in yanı sıra Milot Rashica ve Elan Ricardo da kafilede yer almadı.