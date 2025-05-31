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Kartal Bodrum maçına hazır

Kartal Bodrum maçına hazır

15:4031/05/2025, Saturday
AA
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Gedson da çalışmalarda yer aldı.
Gedson da çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta Bodrum FK maçı hazırlıkları sona erdi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi. Top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.


Beşiktaş, yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Bodrum FK'ye konuk olacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılacak maçla Süper Lig'de sezon kapanacak.





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