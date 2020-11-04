Beşiktaş'ın menajer Ahmet Bulut'a olan borcu dudak uçuklattı

Mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş'a bir kötü haberde maddi denetim raporundan geldi. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, göreve geldiğinde ilk iş olarak kendisinden önceki yönetimlerin yaptıkları icraatlar için maddi denetim raporu hazırlatmıştı. İşte o raporun sonucu geldi.

19 milyon euro borç

Ortaya atılan iddialara göre, Beşiktaş'ın menajer Ahmet Bulut'a yüklü bir miktar borcu bulunuyor. Bir önceki dönemde başkanlık yapan Fikret Orman'ın birçok transfer sürecini Ahmet Bulut ile hallettiği ve kulübün menajere borcunun 19 milyon euro olduğu iddia edildi.

Ghezzal'dan Feghouli'ye derbi göndermesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısına "İzmir'deki depremde etkilenen herkese geçmiş olsun" ifadeleriyle başlayan Ghezzal, "Oynadığım müddetçe yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Her maçta, her antrenmanda fizik kalitem yükseliyor. Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım daha iyi oluyor, daha da iyi olacağız. En önemli şey takımın kazanması" dedi.Çok kaliteli ve büyük bir takım olduklarını vurgulayan Cezayirli futbolcu, "İyi bir ruh yakaladık, bir aile gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Aile hissiyatını içeride hissediyoruz. Gidişatımız güzel, bu gidişatımızla neden şampiyon olmayalım. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. "Burada olmak çok güzel"Beşiktaş'a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Ghezzal, "Burada olmam konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bana destek veren herkese teşekkür ederim, burada olmak çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'de futbol hayatını sürdüren çok arkadaşı olduğunu kaydeden Ghezzal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Onlardan da bilgi aldım. Taraftarlardan bahsettiler. Herkes burada hayat kalitesinin yüksek olduğunu anlattı. Türkiye'nin en büyük kulübüne gelmekle meydan okuma fırsatı yakaladım. Cezayirli futbolcular için Türkiye en iyi yer mi bilmiyorum ama bu macera benim için yeni. Süper Lig çok kaliteli. Elimden geleni yapacağım. Bunu yaptığım sürece faydalı olacağım."Beşiktaş, Malatyaspor karşısında tek golle kazandıVAR eleştirisiİngiltere, İtalya ve Fransa'da da futbol oynayan Ghezzal, Süper Lig'in Fransa ligine daha çok benzediğini vurgularken, hakem ve VAR kararları konusunda, "VAR konusunda İngiltere'de hakemlerin karar alma süresi Fransa, İtalya ve buraya göre daha kısa" ifadelerini kullandı."Cengiz Ünder beğendiğim bir futbolcu"Beşiktaş'ın Leicester City'den kiralık olarak transfer ettiği Ghezzal, eski takımının Türk oyuncu Cengiz Ünder'i transfer ettiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:"Buraya gelmeden bir gün önce Cengiz ile tanıştım. Fiorentina'da oynadığım dönemde kendisini tanıyorum. Cengiz Ünder'i güçlü, hızlı, teknik buluyorum. Beğendiğim futbolcu, son iki maçında asist yaptı. İyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de Leicester City'de, o da Cengiz'e yardımcı olacaktır."Olympique Lyon formasıyla 2017'de Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'da mücadele eden Ghezzal, siyah-beyazlı taraftarlar konusunda, "Buraya geldiğimde o dönemde Beşiktaş'ta oynayan Oğuzhan ile ilk konuştuğum konulardan biri buydu. Çok güzel atmosferdi. Stat tamamen doluydu, herkes ayaktaydı. İnanılmaz atmosferdi. Umarım bu tecrübeyi en kısa sürede yaşarım" değerlendirmesinde bulundu."Sezon sonuna çok var"Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ghezzal, siyah-beyazlı takımdaki geleceği konusunda, "Henüz bunu konuşmak için çok erken, sadece iki maç oynadım. Şu anda işlerin iyi gitmesinden mutluyum. İyi futbol oynuyoruz, galibiyetler alıyoruz. Sezon sonuna çok var" ifadelerini kullandı. "Feghouli ile henüz konuşmadım"Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Sofiane Feghouli ile görüşüp görüşmediği ve iki takım arasında oynanacak derbi maçla ilgili soruya Ghezzal, "Kendisiyle henüz konuşmadım, Galatasaray'ın futbolcusu. Herhangi biriyle konuşma ihtiyacı hissetmedim, zaten burada herkes yardımcı oluyor. Umarım maçtan sonra üzülen o olur. Bu tarz maçlar kulüpler ve taraftarlar için önemli. Az taraftarla oynuyoruz ama bu, maçların önemini değiştirmiyor" yanıtını verdi."Bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi"Ghezzal, eski takım arkadaşlarından olan ve geçen sezon yarım devre Beşiktaş'ta forma giyen Kevin-Prince Boateng ile de konuştuğunu hatırlatarak, "Boateng, bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Kiminle konuşursam konuşayım herkes bana güzel şeyler söyledi" diyerek sözlerini tamamladı. Gönderilecekler listesindeydi, Beşiktaş'ın en önemli gol silahı oldu

"Alacaklarım var"

Menajer Ahmet Bulut daha önce yaptığı bir röportaj esnasında, "Beşiktaş’ın doğal olarak bana borcu var. Doğal olarak da ben paramı alacağım. 6-7 sene birikmiş param var. Beşiktaş’tan şu ana kadar 1 lira almadım" şeklinde konuşmuştu.

"Bu para neden menajere gidiyor"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'de bir süre önce yaptığı açıklamada menajer Ahmet Bulut'a 2 milyon euro verileceğini söylemişti. Çebi, "Fikret Orman, ‘Bizim Ahmet Bulut’tan nemalandığımız söylendi. Ahmet Bulut kulüpten alacağını alabilmiş değil ki biz ondan nemalanalım’ demişti. Peki gider ayak neden Bulut’a çekleri yazıp veriyorsunuz. O da bunları federasyonda hacize koyuyor? Neden UEFA’dan gelen 2 milyon euro Bulut’un cebine gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Gönderilecekler listesindeydi, Beşiktaş'ın en önemli gol silahı oldu Siyah-beyazlı ekibe 2017-2018 sezonunun devre arasında MLS takımı Orlando City'den transfer edilen Cyle Larin bu sezon oynadığı resmi maçların yarısında takımına gol katkısı sağladı.Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadıTeknik direktör Sergen Yalçın'ın bu sezon 8 resmi maçta forma verdiği Kanadalı oyuncu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarının yanı sıra 6 lig maçında da forma giyen Larin toplam 8 karşılaşmada 4 kez gol sevinci yaşayarak yüzde 50 gol ortalaması ile oynadı ve ilk dönemlerindeki gol sayısını 8 maçta yakaladı.PAOK ile deplasmanda oynanan ve siyah-beyazlıların 3-1 kaybettiği karşılaşmada bu sezonki ilk gol sevincini yaşayan Kanadalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın ligde vazgeçemediği isimlerden oldu ve tüm lig maçlarında forma giydi.Fraport TAV Antalyaspor maçında siyah-beyazlıların tek golünü atan Larin, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını boş geçse de Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında attığı gollerle siyah-beyazlı takımın topladığı puanlara direkt etki etti. Larin'in skora sağladığı maçlarda Beşiktaş 7 puan topladı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'Santraforsuz nereye kadar?' sorusuna yanıt verdi: "Oyuncularımızı aşağıya çekmeyelim."— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 2, 2020 Beşiktaş'taki ilk dönemi sönük geçmiştiLarin'in Beşiktaş'taki ilk dönemi ise beklentilerin altında sona ermişti.Beşiktaş'a transfer olduğu 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında 4 maçta 4 gol kaydeden Larin, tüm gollerini iki farklı takıma karşı attı.Ligin 28. haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'yi 5-1 mağlup ettiği müsabakada siyah-beyazlı forma ile ilk golünü bulan Kanadalı oyuncu, 34. haftada aynı skorla sona eren Sivasspor maçında da hat-trick yaparak Beşiktaş'taki yarım sezonluk macerasını 4 golle tamamlamıştı.2018-2019 sezonunda da siyah-beyazlı takımda kalan Cyle Larin yarım sezonluk gol performansını sonraki yıla da taşıdı. Süper Lig'de 12 maçta görev yapan Larin, Avrupa kupalarında 10 karşılaşmada görev yaptı ve 22 maçta yine iki farklı takıma karşı toplamda 4 gol attı.Ligde sadece Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta fileleri havalandırabilen Larin, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde B36 Torshavn'a karşı 6-0 kazanılan müsabakada 3 gol kaydetti.Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda beklentileri karşılayamayan Larin, 2019-2020'de ise Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de kiralık olarak oynadı.Zulte Waregem formasıyla 33 maçta görev alan Larin, fileleri 9 kez havalandırmayı başardı.