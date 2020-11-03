Ghezzal'dan Feghouli'ye derbi göndermesi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısına "İzmir'deki depremde etkilenen herkese geçmiş olsun" ifadeleriyle başlayan Ghezzal, "Oynadığım müddetçe yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Her maçta, her antrenmanda fizik kalitem yükseliyor. Sadece ben değil tüm takım arkadaşlarım daha iyi oluyor, daha da iyi olacağız. En önemli şey takımın kazanması" dedi.

Çok kaliteli ve büyük bir takım olduklarını vurgulayan Cezayirli futbolcu, "İyi bir ruh yakaladık, bir aile gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Aile hissiyatını içeride hissediyoruz. Gidişatımız güzel, bu gidişatımızla neden şampiyon olmayalım. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Burada olmak çok güzel"

Beşiktaş'a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Ghezzal, "Burada olmam konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bana destek veren herkese teşekkür ederim, burada olmak çok güzel" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de futbol hayatını sürdüren çok arkadaşı olduğunu kaydeden Ghezzal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlardan da bilgi aldım. Taraftarlardan bahsettiler. Herkes burada hayat kalitesinin yüksek olduğunu anlattı. Türkiye'nin en büyük kulübüne gelmekle meydan okuma fırsatı yakaladım. Cezayirli futbolcular için Türkiye en iyi yer mi bilmiyorum ama bu macera benim için yeni. Süper Lig çok kaliteli. Elimden geleni yapacağım. Bunu yaptığım sürece faydalı olacağım."

Beşiktaş, Malatyaspor karşısında tek golle kazandı Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 55. dakikada Cyle Larin'in attığı golle 1-0 kazandı.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 10'a yükseltti. Malatyaspor ise 8 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Malatyaspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.Sergen Yalçın'dan flaş açıklama: Maç oynayacak durumda değilVodafone Park'ta 240 gün sonra seyircili maçSiyah-beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı localarda yerlerini alan taraftarlar da takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz ay locaların yüzde 50 kullanımla taraftara açılması kararı alınmıştı. Son olarak geçtiğimiz sezon 6 Mart'ta oynanan Ankaragücü maçında takımını destekleyebilen siyah-beyazlı taraftarlar, tam 240 gün sonra kısmen de olsa tribündeki yerini alabildi.Sahasında ilk galibiyetEvindeki lig maçlarında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ön elemede ise Rio Ave ile oynadığı karşılaşmanın normal ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamlamıştı. Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet hasretini de sonlandırdı.Bu sefer gol yemediBu sezon kötü savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a gol izni vermedi. Ligde ve Avrupa'da daha önce oynadığı 7 maçta da gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor mücadelesini gol yemeden tamamlamayı başardı.Larin'den 4. golBeşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Cyle Larin, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemede Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Kanadalı futbolcu, Süper Lig'de ise Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.Oğuzhan ligde 4 maç sonra 11'deBeşiktaş'ın 21 kişilik maç kadrosunda sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğiyle 19 futbolcu yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza'nın yerine 11'de karşılaşmaya başlayan Oğuzhan Özyakup, ligde 4 maç sonra 11'deki yerine döndü. Son olarak deplasmanda kazanılan Trabzonspor maçında ilk 11'de görev yapan Oğuzhan, sonrasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor maçlarında görev almamış, İttifak Holding Konyaspor maçında ise ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.Welinton sakatlandıMaçın son dakikalarında rakibin baskısı karşısında zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı. Uzatma bölümlerinde hava topu mücadelesinde başına darbe alan Welinton, maçın bitiş düdüğü sırasında yer kaldı. Sağlık ekibi, bitiş düdüğünün ardından Welinton'a ilk müdahaleyi yaptı.Azerbaycan ve İzmir unutulmadıÖte yandan tribünlerde yer alan pankartlarda Azerbaycan ve İzmir de unutulmadı. Azerbaycan için 'İki devlet tek millet' pankartı kapalı tribüne asıldı. Ayrıca, önceki gün 6,6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir için de 'Geçmiş olsun İzmir' pankartına tribünde yer verildi. Mücadele öncesinde, geçen cuma hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesinde ısınma hareketlerini 'LÖSEV' yazılı tişörtlerle gerçekleştirdi.Beşiktaş'ın yıldızı locaları çıldırttı: Eli belinde ısındı

VAR eleştirisi

İngiltere, İtalya ve Fransa'da da futbol oynayan Ghezzal, Süper Lig'in Fransa ligine daha çok benzediğini vurgularken, hakem ve VAR kararları konusunda, "VAR konusunda İngiltere'de hakemlerin karar alma süresi Fransa, İtalya ve buraya göre daha kısa" ifadelerini kullandı.

"Cengiz Ünder beğendiğim bir futbolcu"

Beşiktaş'ın Leicester City'den kiralık olarak transfer ettiği Ghezzal, eski takımının Türk oyuncu Cengiz Ünder'i transfer ettiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Buraya gelmeden bir gün önce Cengiz ile tanıştım. Fiorentina'da oynadığım dönemde kendisini tanıyorum. Cengiz Ünder'i güçlü, hızlı, teknik buluyorum. Beğendiğim futbolcu, son iki maçında asist yaptı. İyi işler yapacaktır. Çağlar Söyüncü de Leicester City'de, o da Cengiz'e yardımcı olacaktır."

Olympique Lyon formasıyla 2017'de Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'da mücadele eden Ghezzal, siyah-beyazlı taraftarlar konusunda, "Buraya geldiğimde o dönemde Beşiktaş'ta oynayan Oğuzhan ile ilk konuştuğum konulardan biri buydu. Çok güzel atmosferdi. Stat tamamen doluydu, herkes ayaktaydı. İnanılmaz atmosferdi. Umarım bu tecrübeyi en kısa sürede yaşarım" değerlendirmesinde bulundu.

"Sezon sonuna çok var"

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ghezzal, siyah-beyazlı takımdaki geleceği konusunda, "Henüz bunu konuşmak için çok erken, sadece iki maç oynadım. Şu anda işlerin iyi gitmesinden mutluyum. İyi futbol oynuyoruz, galibiyetler alıyoruz. Sezon sonuna çok var" ifadelerini kullandı.

"Feghouli ile henüz konuşmadım"

Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Sofiane Feghouli ile görüşüp görüşmediği ve iki takım arasında oynanacak derbi maçla ilgili soruya Ghezzal, "Kendisiyle henüz konuşmadım, Galatasaray'ın futbolcusu. Herhangi biriyle konuşma ihtiyacı hissetmedim, zaten burada herkes yardımcı oluyor. Umarım maçtan sonra üzülen o olur. Bu tarz maçlar kulüpler ve taraftarlar için önemli. Az taraftarla oynuyoruz ama bu, maçların önemini değiştirmiyor" yanıtını verdi.

"Bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi"

Ghezzal, eski takım arkadaşlarından olan ve geçen sezon yarım devre Beşiktaş'ta forma giyen Kevin-Prince Boateng ile de konuştuğunu hatırlatarak, "Boateng, bana Beşiktaş'ın kralı olduğunu söyledi. Kiminle konuşursam konuşayım herkes bana güzel şeyler söyledi" diyerek sözlerini tamamladı.