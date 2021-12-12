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Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Futbol yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında yatığı açıklamada, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yeni hocasını Sinan Engin canlı yayında açıkladı: Şenol Güneş
Sinan Engin daha önce Beşiktaş forması giymiş ve ayrıca yöneticilik yapmıştı.

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan fakat bu sene Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı.

Hoca arayışlarına devam eden siyah-beyazlı takımda, yabancı bir teknik direktörle anlaşılacağı iddia edilmişti. Fakat futbol yorumcusu Sinan Engin, Beyaz TV'de katıldığı programda Beşiktaş'ın yeni hocasını açıkladı.

"Şenol Güneş olacak gibi"

Siyah-beyazlı takıma yakınlığıyla bilinen Engin, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'i göreve getirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Beşiktaş'ın teknik direktörü ağırlıklı olarak Şenol Güneş olacak gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

  • Takım çalıştırmak istemediği iddia edilmişti
  • Beşiktaş'ın başında iki şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider olarak çıkan Şenol Güneş, daha sonra A Milli Takım'da görev yapmıştı. Basında çıkan haberlerde tecrübeli hocanın bu sene takım çalıştırmak istemediği ve dinleneceği iddia edilmişti.

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