Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk antrenmana çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda ve sahada yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.