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Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk antrenmana çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk antrenmana çıktı

17:0311/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arroyo ilk antrenmanda.
Arroyo ilk antrenmanda.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salon ve sahada yaptığı antrenmanlarla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferleri Keny Arroyo ile Amir Hadziahmetovic ilk kez takımla çalıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda ve sahada yaptığı antrenmanlarla devam etti.


Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Keny Arroyo, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıkarken, geçici transfer sözleşmesi sonlandırılarak Beşiktaş'a dönen Amir Hadziahmetovic de çalışmada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.





#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig

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