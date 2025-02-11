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Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş yeni transferini açıkladı

16:4311/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Elan Ricardo
Elan Ricardo

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sabah saatlerinde İstanbul'a getirdiği Elan Ricardo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.


Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz”



Bu sezon Kolombiya 1. Lig ekiplerinden CD La Equidada Seguros formasıyla toplamda 3 maça çıkan 20 yaşındaki genç futbolcu 1 gol kaydetti.






#Elan Ricardo
#Beşiktaş
#Transfer

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