Beşiktaşlı futbolcunun korkunç istatistiği: Taraftarlar çılgına döndü

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, Altay ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla tepki çekti.

29 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 26 kez topla buluşup 7 isabetli pas yaptı. Yüzde 35 pas isabetiyle oynayan Gökhan Töre'ye taraftarlar tepki gösterdi.

Birçok sakat futbolcunun olduğu ortamda taraftarların büyük beklenti içerisinde olduğu Gökhan Töre sergilediği performansın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'dan da eleştiri aldı.

İşte Gökhan Töre hakkında yapılan sosyal medya yorumları;

Gökhan Töre ilk yarıda 26 kez topla buluşup 7 isabetli pas yapmış. En hafif tabirle korkunç bir istatistik şu. Uzun zamandır bu kadar rezalet bir şey izlememiştim. %35 pas isabetiyle oynuyor, özet geçmek gerekirse PAS BİLE ATAMIYOR şu an. pic.twitter.com/CQJwzsOlld REKLAM September 24, 2021

Gökhan Töre, %33 isabetli pas ortalamasıyla oynuyor maçta. Sadece ayakta kalmak için değil, topu doğru yere aktarabilmesi için bile gücü yetmiyor artık.



Can Bozdoğan sağ önde daha efektif olur sanki. En azından kuvveti yerinde, dripling özelliği de var. — Mustafa Demirtaş (@demirtasmst) September 24, 2021

Gökhan Töre'ye teşekkür edelim. Bu son maçı olsun 👍 — Ali Karakaş (@akrksmng) September 24, 2021

Gökhan Töre çıksın oyuna kimse girmese de olur ya yeter ki çıksın. Almayın şunu uçağa ya veya otobüse bindirin Anadolu turu yapsın — con şahin (@ConSahins) September 24, 2021

Ekleme yapayım bu %33 de 21 pasın oranı. Normal bir oyuncu 21 pasta yanlışlıkla bile 12-13 tane isabet ettirir. Töre’nin sayısı 7. REKLAM September 24, 2021



