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Beşiktaşlı futbolcunun korkunç istatistiği: Taraftarlar çılgına döndü

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Beşiktaşlı taraftarlar performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Gökhan Töre'ye tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcunun korkunç istatistiği: Taraftarlar çılgına döndü
Beşiktaş

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, Altay ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla tepki çekti.

29 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 26 kez topla buluşup 7 isabetli pas yaptı. Yüzde 35 pas isabetiyle oynayan Gökhan Töre'ye taraftarlar tepki gösterdi.

Birçok sakat futbolcunun olduğu ortamda taraftarların büyük beklenti içerisinde olduğu Gökhan Töre sergilediği performansın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'dan da eleştiri aldı.

İşte Gökhan Töre hakkında yapılan sosyal medya yorumları;


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