Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı mesaisi devam etti

Beşiktaş'ta uzun süre sonra sahalarda dönen Necip Uysal idmanda.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular, minyatür kale maçın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya gidecek.
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