Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı mesaisi devam etti

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı mesaisi devam etti

14:3416/05/2025, الجمعة
AA
Sonraki haber
Beşiktaş'ta uzun süre sonra sahalarda dönen Necip Uysal idmanda.
Beşiktaş'ta uzun süre sonra sahalarda dönen Necip Uysal idmanda.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular, minyatür kale maçın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.


Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya gidecek.



#Beşiktaş
#Alanyaspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi