Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta 'Baba Hakkı' kabri başında anıldı

Beşiktaş'ta 'Baba Hakkı' kabri başında anıldı

12:0416/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı ve futbol takım kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı ve futbol takım kaptanlarından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı.

Beşiktaş’ın ’Baba Hakkı’ lakaplı efsane futbolcusu ve eski başkanı Hakkı Yeten, vefatının 36. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Beşiktaş’ın efsane futbolcusu ve eski başkanı Hakkı Yeten’in vefatının 36. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri Kaan Kasacı, Uğur Fora, Mustafa Mollaoğlu, Merve Öztopaloğlu ve İbrahim Şafak Sağlam’ın yanı sıra Yeten’in yakınları ve sevenleri katıldı.


Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.


#Beşiktaş
#Hakkı Yeten
#Baba Hakkı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlave tediye ödeme tarihleri açıklandı: Kamu işçileri ve taşeron çalışanlarının beklediği gelişme! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı