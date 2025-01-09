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Beşiktaş'ta Bodrum FK hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Bodrum FK hazırlıkları sürüyor

18:359/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.


İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.





#Beşiktaş
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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