Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam etti

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam etti

15:3225/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam etti
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıkların devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Beşiktaş
#Galatasaray
#derbi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri