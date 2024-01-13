Kiralıkta olan futbolcular dahil 16 yabancı oyuncuya sahip siyah-beyazlılar, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ancak Kartal'da bu 16 futbolcudan sadece Ghezzal ile Hasic'in mukaveleleri 31 Mayıs 2024'te bitecek. Kalan 14 yabancının sözleşmeleri ise 2025,2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor.