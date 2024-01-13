|
Spor

Beşiktaş'ta değişim vakti

Kadrosunda, toplam 16 yabancı olan Beşiktaş, hem gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşmesi hem de yeni transferlere yer açmak için bu oyuncuların büyük kısmı ile yollarını ayırmak istiyor.

09:51 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Santos yönetimindeki Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.
Santos yönetimindeki Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı sayısının 12'ye düşürüleceğini açıkladı. Bu durum, kadrosunda birçok yabancı futbolcu bulunduran takımları da düşündürmeye başladı.


Kiralıkta olan futbolcular dahil 16 yabancı oyuncuya sahip siyah-beyazlılar, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ancak Kartal'da bu 16 futbolcudan sadece Ghezzal ile Hasic'in mukaveleleri 31 Mayıs 2024'te bitecek. Kalan 14 yabancının sözleşmeleri ise 2025,2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor.




Teklifler bekleniyor

Hasan Arat yönetimi, göreve geldikten sonra Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana'nm kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bailly'nin sözleşmesi feshedilirken, Onana ise Marsilya'ya kiralandı. Afrika Kupası'na giden Aboubakar ile Rosier'in ise takımdaki gelecekleri belirsiz. Sakatlığı olan Chamberlain'in sözleşmesinin dondurulması gündemde. Beşiktaş, sadece kadro dışı bırakılanlar değil, diğer yabancıları için de teklifler bekliyor.




Beşiktaş'ın yabancı futbolcularının sözleşme süreleri:

Amartey: 30 Haziran 2026

OmarColley: 31 Mayıs 2025

Arthur Masuaku: 31 Mayıs 2025

Valentin Rosier: 31 Mayıs 2025

Amir Hadziahmetovic: 31 Mayıs 2027

Gedson Fernandes: 31 Mayıs 2026

Chamberlain: 30 Haziran 2026

AnteRebic: 30 Haziran 2025

Jackson Muleka: 31 Mayıs 2027

Milot Rashica: 30 Haziran 2027

Rachid Ghezzal: 31 Mayıs 2024

Vincent Aboubakar: 31 Mayıs 2025

JonasSvensson: 30 Haziran 2026

Javi Montero: 31 Mayıs 2025

Jean Onana: 30 Haziran 2027

Ajdin Hasic: 31 Mayıs 2024




#Beşiktaş
#Süper Lig
#Vincent Aboubakar
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Youtube yavaşladı mı, neden? 13 Ocak 2024 Youtube hızı ne zaman normale dönecek?