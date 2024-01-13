Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı sayısının 12'ye düşürüleceğini açıkladı. Bu durum, kadrosunda birçok yabancı futbolcu bulunduran takımları da düşündürmeye başladı.
Kiralıkta olan futbolcular dahil 16 yabancı oyuncuya sahip siyah-beyazlılar, söz konusu futbolcuların hem mali yükünden kurtulmak hem de yeni transferlere yer açmak için ya fesih yoluna gidecek ya da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Ancak Kartal'da bu 16 futbolcudan sadece Ghezzal ile Hasic'in mukaveleleri 31 Mayıs 2024'te bitecek. Kalan 14 yabancının sözleşmeleri ise 2025,2026 ve 2027'ye kadar devam ediyor.
Hasan Arat yönetimi, göreve geldikten sonra Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana'nm kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Bailly'nin sözleşmesi feshedilirken, Onana ise Marsilya'ya kiralandı. Afrika Kupası'na giden Aboubakar ile Rosier'in ise takımdaki gelecekleri belirsiz. Sakatlığı olan Chamberlain'in sözleşmesinin dondurulması gündemde. Beşiktaş, sadece kadro dışı bırakılanlar değil, diğer yabancıları için de teklifler bekliyor.
Amartey: 30 Haziran 2026
OmarColley: 31 Mayıs 2025
Arthur Masuaku: 31 Mayıs 2025
Valentin Rosier: 31 Mayıs 2025
Amir Hadziahmetovic: 31 Mayıs 2027
Gedson Fernandes: 31 Mayıs 2026
Chamberlain: 30 Haziran 2026
AnteRebic: 30 Haziran 2025
Jackson Muleka: 31 Mayıs 2027
Milot Rashica: 30 Haziran 2027
Rachid Ghezzal: 31 Mayıs 2024
Vincent Aboubakar: 31 Mayıs 2025
JonasSvensson: 30 Haziran 2026
Javi Montero: 31 Mayıs 2025
Jean Onana: 30 Haziran 2027
Ajdin Hasic: 31 Mayıs 2024