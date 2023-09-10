Beşiktaş'ta Pereyra defteri kapanıyor

Roberto Pereyra sözleşmesi bu sene sona ermişti.
Siyah-beyazlıların orta saha transferi için kadrosuna katmak istediği Pereyra, Udinese'ye geri dönmeye hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra geçtiğimiz temmuz ayından bu yana boşta kalan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Pereyra Udinese ile yeni sözleşme imzalayacak.
Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ve mukavelenin 1+1 yıllık olacağı ileri sürüldü.
32 yaşındaki futbolcu gecen sezon 36 maçta forma giydiği Udinese'de 5 gol atarken, 9 kez de asist yapmıştı.