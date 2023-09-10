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Spor

Beşiktaş'ta Pereyra defteri kapanıyor

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan ve uzun süredir uğraş verilen Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın Udinese'ye geri döneceği öne sürüldü.

11:11 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Roberto Pereyra sözleşmesi bu sene sona ermişti.

Roberto Pereyra sözleşmesi bu sene sona ermişti.

Siyah-beyazlıların orta saha transferi için kadrosuna katmak istediği Pereyra, Udinese'ye geri dönmeye hazırlanıyor.


İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra geçtiğimiz temmuz ayından bu yana boşta kalan ve henüz bir takımla anlaşma sağlayamayan Pereyra Udinese ile yeni sözleşme imzalayacak.


Haberde tarafların anlaşmaya vardığı ve mukavelenin 1+1 yıllık olacağı ileri sürüldü.


32 yaşındaki futbolcu gecen sezon 36 maçta forma giydiği Udinese'de 5 gol atarken, 9 kez de asist yapmıştı.






#Beşiktaş
#Roberto Pereyra
#Udinese
#transfer
20 dakika önce
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