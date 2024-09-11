Beşiktaş'ta Portekiz üçgeni

Süper Lig’de oynadığı 3 maçı da kazanan Beşiktaş, şimdi de gözünü Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçına dikti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile birlikte çok iyi bir ivme yakalayan ve sezona müthiş giren siyah-beyazlılar, sıkıntılı günlerden sonra göreve Şenol Güneş’i getiren rakibi önünde 3 puan arayacak.





Bu zamana kadar toplam 6 resmi maç yapan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Bronckhorst’un farklı raikplere göre farklı taktikleri dikkat çekti. Yeri geldiğinde hücumda agresif oynayan yeri geldiğinde ise topu rakibe bırakıp sahasında aktif dinlenme yapan Kartal’ın Trabzonspor önünde nasıl bir anlayışla oynayacağı ise biraz da rakibinin durumuna göre belli olacak.





Bronckhorst, Şenol Güneş’in hücum futbolu anlayışına karşı geçiş oyunu deneyerek savunma arkasına atılacak toplarla gol arayabilir ya da 3. bölgede yapacağı baskı ile rakibini hataya zorlayabilir. Hollandalı çalıştırıcı iki durumu da idmanda oyuncularına çalıştırıyor.





Üç isim de sahada

Yaptığı transferlerden şimdiye kadar yüksek verim alan Beşiktaş, son olarak Portekizli Joao Mario’yu da kadrosuna kattı. Benfica’dan daha önce Rafa Silva’yı transfer eden ve kısa sürede fazlaca verim alan siyah-beyazlılar, yine bu oyuncunun öncülük etmesi ile Mario’yu da kadroya kattı.





Elbette Kartal’ın Portekizlileri bu ikili ile sınırlı değil. Bu sezon Bronckhorst’la birlikte adeta yeniden doğan Portekizli oyuncu Gedson Fernandes de hem Trabzonspor önünde hem de bundan sonraki haftalarda teknik heyetin en önemli kozlarından birisi olacak.

















Felix Uduokhai & Joao Mario



Hoş geldiniz. 😊 pic.twitter.com/cbC2ox281h — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 10, 2024











