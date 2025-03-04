Beşiktaş'ta rekabet kızışıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte başlayan çıkış moralleri yükseltirken, Norveçli çalıştırıcının kadroyu genişletmesi de dikkatlerden kaçmadı.





Sezonun ilk bölümünde formsuz ve sakat oyuncular nedeniyle kulübeyi oluşturmakta zorlanan siyah-beyazlılarda, Solskjaer ideal 11'i bulurken, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Semih Kılıçsoy ve Tayyip Talha gibi isimler de her maçta süre almaya başladı.





Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ricardo da denkleme eklenince siyah-beyazlılarda 18 kişilik kemik bir kadro oluşması bekleniyor. Ara transfer döneminde 3 oyuncu transfer etmesine rağmen henüz bu isimler ilk 11'de başlatmayan Norveçli teknik adam, böylece her oyuncuyu hazır tutmak istiyor.









Arroyo ısınıyor





Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Keny Arroyo da süre almaya başladı. Genç oyuncu, Kayserispor'a karşı 58. dakikada oyuna girerek ilk kez taraftarı önünde sahaya çıktı. Siyah-beyazlılardaki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor maçında 11'de yer aldı ve ilk golünü de attı. Ekvadorlu oyuncunun ilerleyen maçlarda ilk 11'e geçmesi bekleniyor.









Keny Arroyo'nun Beşiktaş formasıyla attığı ilk golpic.twitter.com/ErNbzTRDQM — SPOR (@yenisafakspor) February 25, 2025



























