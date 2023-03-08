Beşiktaş, ligde pazar günü oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıkların sürdürüyor. Antalyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlanarak formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, takımla birlikte yapılan antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, Redmond'un azminden memnun olsa da bitiriciliğinden memnun değil. Bu nedenle sağ kanat yeniden Ghezzal'a teslim edilecek.