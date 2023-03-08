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Spor

Beşiktaş'ta sağ kanat değişiyor

Süper Lig'de pazar günü Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürerken sağ kanatta değişim bekleniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:33 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rachid Ghezzal, bu sezon sadece 6 maçta forma giyerken 2 gol 1 asistle oynadı.

Rachid Ghezzal, bu sezon sadece 6 maçta forma giyerken 2 gol 1 asistle oynadı.

Beşiktaş, ligde pazar günü oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıkların sürdürüyor. Antalyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlanarak formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, takımla birlikte yapılan antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, Redmond'un azminden memnun olsa da bitiriciliğinden memnun değil. Bu nedenle sağ kanat yeniden Ghezzal'a teslim edilecek.


Salih göze girdi

Geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında ilk 11'de yeni transfer Maxim'in oynaması beklenirken, Salih Uçan'a şans veren teknik direktör Şenol Güneş'in beklentileri boşa çıkmadı, ilk golü atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Aboubakar'ın attığı golün de asistini yaptı.


Salih Uçan bu performansıyla, yeni transferlere de "Formayı nenden almak o kadar kolay değil" mesajını vermiş oldu.


#Beşiktaş
#Rachid Ghezzal
#Salih uçan
#Şenol Güneş
#Süper Lig
#Başakşehir
1 saat önce
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Beşiktaş'ta sağ kanat değişiyor
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