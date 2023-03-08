Rachid Ghezzal, bu sezon sadece 6 maçta forma giyerken 2 gol 1 asistle oynadı.
Beşiktaş, ligde pazar günü oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıkların sürdürüyor. Antalyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlanarak formasından uzak kalan Rachid Ghezzal, takımla birlikte yapılan antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, Redmond'un azminden memnun olsa da bitiriciliğinden memnun değil. Bu nedenle sağ kanat yeniden Ghezzal'a teslim edilecek.
Geçtiğimiz hafta 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında ilk 11'de yeni transfer Maxim'in oynaması beklenirken, Salih Uçan'a şans veren teknik direktör Şenol Güneş'in beklentileri boşa çıkmadı, ilk golü atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Aboubakar'ın attığı golün de asistini yaptı.
Salih Uçan bu performansıyla, yeni transferlere de "Formayı nenden almak o kadar kolay değil" mesajını vermiş oldu.